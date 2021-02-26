  • BIST 1.488
  • Altın 419,423
  • Dolar 7,3576
  • Euro 8,9444
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Sokotra Valisi, BAE'nin, Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri araç sevk ettiğini açıkladı

Askeri araçların adaya gelişinin, kaos çıkarmaya neden olacağı vurgulandı.
Sokotra Valisi, BAE'nin, Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri araç sevk ettiğini açıkladı

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Limanı'na askeri araç sevkiyatı yaptığını belirtti.

Vali Mahrus Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce pek çok kez Sokotra Adası'ndaki ihlalleriyle gündeme gelen BAE'nin, gemiyle limana askeri araç indirdiğini ifade ederek, bunun, meşru hükümete ve yerel makamlara açıkça bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Mahrus, BAE'nin limana askeri araç sevkiyatı yapmasını Riyad Anlaşmasının uygulanmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

BAE'nin, silahlı gruplara ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerine destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mahrus, askeri araçların adaya gelişinin, burada kaos çıkarmaya neden olacağını vurguladı.

Sokotra'daki sorunun çözülmemesi ve devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmemesinin, durumu daha da karmaşık hale getireceğine değinen Mahrus, bu tür provokatif eylemlerin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve meşru hükümetle iletişime geçtiklerini bildirdi.

Mahrus, Sokotra Adası'nda yaşananlardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'26 Şubat 2021 Cuma 09:27
  • 2020 yılında 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan yandı26 Şubat 2021 Cuma 09:26
  • Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı26 Şubat 2021 Cuma 09:24
  • İkinci el otomobilde umut mart ayında 26 Şubat 2021 Cuma 09:23
  • Japonya'daki depremde Fukuşima Dai-içi'de radyoaktif suyu koruyan 53 tank yerinden oynadı26 Şubat 2021 Cuma 09:18
  • Bloomberg: ABD istihbarat raporuna göre Kaşıkçı cinayetine Muhammed bin Selman onay verdi26 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • Japonya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL 5 eyalette kaldırılıyor26 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • ABD'de 97 yaşında vefat eden ödüllü Türk mühendis New Jersey'de toprağa verildi26 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı26 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı26 Şubat 2021 Cuma 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti