Sokotra Valisi, BAE'nin, Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri araç sevk ettiğini açıkladı

Askeri araçların adaya gelişinin, kaos çıkarmaya neden olacağı vurgulandı.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Limanı'na askeri araç sevkiyatı yaptığını belirtti.

Vali Mahrus Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce pek çok kez Sokotra Adası'ndaki ihlalleriyle gündeme gelen BAE'nin, gemiyle limana askeri araç indirdiğini ifade ederek, bunun, meşru hükümete ve yerel makamlara açıkça bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Mahrus, BAE'nin limana askeri araç sevkiyatı yapmasını Riyad Anlaşmasının uygulanmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

BAE'nin, silahlı gruplara ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerine destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mahrus, askeri araçların adaya gelişinin, burada kaos çıkarmaya neden olacağını vurguladı.

Sokotra'daki sorunun çözülmemesi ve devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmemesinin, durumu daha da karmaşık hale getireceğine değinen Mahrus, bu tür provokatif eylemlerin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve meşru hükümetle iletişime geçtiklerini bildirdi.

Mahrus, Sokotra Adası'nda yaşananlardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.