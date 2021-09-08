  • BIST 1.433,850
  • Altın 487,07
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü

KONYA'da, sollamak istediği traktöre çarparak altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü Ethem Koçak (75), yaşamını yitirdi.
Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü

Kaza, akşam saatlerinde Cinler Mahallesi Alhan Caddesinde meydana geldi. Ethem Koçak, iddiaya göre kullandığı elektrikli bisikletle, Ahmet Güzen (37) yönetimindeki 70 AU 653 plakalı traktörü geçmek istedi. Bu sırada karşıdan otomobil geldiğini fark eden Koçak, paniğe kapılıp traktöre çarpıp, altında kaldı. Ağır yaralanan Koçak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp uçtan uca şifrelemeyle ilgili korkutan iddia08 Eylül 2021 Çarşamba 10:45
  • Tabancayla oynayken kendini yaraladı07 Eylül 2021 Salı 23:28
  • Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü07 Eylül 2021 Salı 23:27
  • Kula'da iki ev yangında kül oldu07 Eylül 2021 Salı 22:41
  • Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı07 Eylül 2021 Salı 22:31
  • Müsilaj komisyonu üyeleri, atık su arıtma merkezini inceledi07 Eylül 2021 Salı 21:43
  • Van aşılamada mavi kategoriye girdi07 Eylül 2021 Salı 21:42
  • Avcılar'da yaya yolundaki ağaç dalı rüzgarın etkisiyle kırılarak kablolara takıldı07 Eylül 2021 Salı 20:45
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı07 Eylül 2021 Salı 19:54
  • Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu07 Eylül 2021 Salı 18:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti