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SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SoloTürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.
SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu

SoloTürk’ün Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri uçuşunu, alanı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi. Gösteriyi izleyenler, F-16’yı kullanan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan’ın yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. Gösteriyi izlemeye gelenler, F-16’nın hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 dakika süren gösteriyi Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de takip etti.

Diğer yandan pilot Doğan, gösterisine başlamadan önce konuşlandığı Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan telsizle bağlanarak, sahilde toplanan kalabalığa seslenip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Gösteriyi izlemeye gelen Yasemin Duran Alp Kutay, SoloTürk'ü her sene izlemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan Alp Giray ve Alp Kutay da SoloTürk’ün sesini çok sevdiklerini söyledi.

Bir sonraki yıl tekrar izlemeye gelmek istediğini söyleyen Burak Avcı, "Çok güzel ve heyecan vericiydi. En çok etkilendiğim yer ise takla atıp fişekler atmasıydı. Seneye olursa yine gelirim" dedi.

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