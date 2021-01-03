  • BIST 1.477
  • Altın 458,105
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Solucan gübresi ile ekolojik döngü sağlanacak

Sincan Belediyesi “Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni hayata geçirmeye hazırlanırken öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarımsal verimi arttırmak amacıyla solucan gübresi üretimine de başladı. 
Solucan gübresi ile ekolojik döngü sağlanacak

Sincan Belediyesi ödül aldığı sıfır atık çalışmalarını her geçen gün arttırıyor. Yenikent'te 20 dönümlük bir arazi üzerinde "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin inşası bir yandan devam ederken bir yandan da ekolojik döngüyü sağlamak amacıyla solucan gübresi üretilmeye başlandı. 

img_8556.jpg

Ayda 100kg Solucan Gübresi Elde Ediliyor
Ekim yapılan toprağın vitamin mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Sincan Belediyesi kırmızı kaliforniya solucanı alarak solucan gübresi üretimine başladı. Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama; belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor.

img_8563.jpg

Elde edilen solucan gübresi öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılacak. Artış olursa park ve bahçelere de gönderilecek.

Solucanlar karasal iklim koşullarında soğuk havaya dayanamayacak hayvanlar olduğundan bir çadır içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan sandıkta yaşıyor.

img_8560.jpg

Kurtçuk Üretilerek Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak
Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin yapımı sırasında oluşan doğal sulak alana 2000 adet alabalık yavrusu bırakıldı.Bu yavruların sağlıklı beslenmesi için de protein kaynakları kurtçuklardan karşılanacak. Ana besin maddesi un kepeği (razmol) olan kurtçuklar; pazarlardan toplanan ve kompostta kullanılmayıp ayrılan kışın patates, turp, salatalık, havuç; yazın da kavun, karpuz kabukları ile beslenerek üretimi sağlanıyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi 100 bin un kurdu aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurtçuklara özel üretilen raf sistemi ile üretime devam ediliyor. 

Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla bölgede 1000'den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan Sincan’a kazandırılacak. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle, rengarenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak. Doğayla iç içe olan tesiste hem üretim yapılacak hem de eğitim verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak02 Ocak 2021 Cumartesi 01:00
  • Kocatepe Camisi'nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı01 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Asfaltta 1 yıllık rekor31 Aralık 2020 Perşembe 10:32
  • Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirilecek31 Aralık 2020 Perşembe 10:30
  • Keçiören yeni parkına kavuştu31 Aralık 2020 Perşembe 10:28
  • Türk tarihi Estergon Kalesi'nde31 Aralık 2020 Perşembe 10:25
  • Vatandaşlar yalnız bırakılmadı31 Aralık 2020 Perşembe 10:22
  • Başkan Enver Demirel 2020 yılını değerlendirdi31 Aralık 2020 Perşembe 10:19
  • Tesiste revizyon çalışması31 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • Emekler kazanca dönüşüyor31 Aralık 2020 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti