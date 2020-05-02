Solunum cihazı, dezenfektan ve kolonya ihracatında izin şartı kalktı

Ticaret Bakanlığı'nca, solunum cihazları ve sarf malzemeleri ile dezenfektan ve kolonya gibi bazı kimyasalların ihracatında ön izin şartı kaldırıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 'Tebliğ Değişiklikleri' ile solunum cihazları ve sarf malzemeleri ile dezenfektan ve kolonya gibi bazı kimyasalların ihracatında ön izin şartı kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugünkü Resmi Gazete'de yapılan tebliğ değişikliği ile solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatında ön izin şartı kaldırıldı. Bu çerçevede ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları, hasta devreleri IV kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörlerinin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlenmesine son verildi. Bir diğer tebliğ değişikliği ile de dezenfektan, kolonya, hidrojen peroksit ve etil alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması uygulamasına da son verildi."