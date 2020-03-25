  • BIST 91.786
  • Altın 330,681
  • Dolar 6,4005
  • Euro 6,9265
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Solunum cihazlarında ve tek kullanımlık tıbbi maskede ilave gümrük vergisi kalktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.
Solunum cihazlarında ve tek kullanımlık tıbbi maskede ilave gümrük vergisi kalktı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi24 Mart 2020 Salı 15:03
  • Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır24 Mart 2020 Salı 14:42
  • TİM Başkanı Gülle açıkladı: Günlük 1 milyon adet maske üretilerek24 Mart 2020 Salı 12:39
  • Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Kaynak 180 milyon liraya çıktı24 Mart 2020 Salı 12:28
  • İki bankadan daha kredi ödemelerine erteleme24 Mart 2020 Salı 12:00
  • Benzine büyük indirim bekleniyor: Bu gece yarısından itibaren...24 Mart 2020 Salı 09:40
  • IMF Başkanı: Küresel finansal krizden de kötüsünü bekliyoruz24 Mart 2020 Salı 07:59
  • Hangi bankalar koronavirüs önlemleri için kredi desteği sağlıyor? Hangi bankalar korono virüse karşı önlem aldı?23 Mart 2020 Pazartesi 13:14
  • Hangi bankalarda kredi ödemeleri ertelendi?23 Mart 2020 Pazartesi 12:22
  • Bakan Albayrak’tan özel bankalara çağrı23 Mart 2020 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti