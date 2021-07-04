Soma ve Tunçbilek'ten taşınacak yardım kömürlerinin yolculuğu başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından taşınan yardım kömürlerinin bu yılki ilk partisinin yer aldığı tren Soma ve Tunçbilek’ten yola çıktı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Türkiye Kömür İşletmeleri ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında yardım kömürlerinin demir yoluyla taşınması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri, TCDD Taşımacılık AŞ ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ortaklığıyla 2003'ten bu yana yardım kömürü taşımaları, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılıyor.

Söz konusu yıldan bugüne kadar 7 milyon 237 bin ton yardım kömürü demir yoluyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ulaştırıldı.

Bu yıl taşınması planlanan 550 bin ton yardım kömürünün ilk partisi, Kütahya Soma ve Tunçbilek’ten yüklenerek yola çıktı.

Ortalama 1400 kilometre yol katedecek yardım kömürü trenlerinin güzergahı Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'tan oluşuyor.

Kömürler, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki demir yolu bulunmayan illere ise en yakın demir yolu istasyonlarından kara yolu araçlarına aktarma yapılarak kombine taşımacılıkla ulaştırılacak.