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Soma'da bugün 2 bin 395 madenciye 102 milyon lira tazminat ödendi

Soma'da 2014'te meydana gelen maden kazasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması sonucu işten çıkarılan madencilere tazminat ödemeleri devam ediyor.
Soma'da bugün 2 bin 395 madenciye 102 milyon lira tazminat ödendi

Soma'da 2014'te meydana gelen maden kazasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması sonucu işten çıkarılan madencilere tazminat ödemeleri devam ediyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarından 2 bin 395'ine bugün 102 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına yapılacak ödemeye ilişkin kanunun 28 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulanan açıklamada, ödemelerin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacak. 22 Ocak tarihinde 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon liralık ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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