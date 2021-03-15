  • BIST 1.555
  • Altın 419,564
  • Dolar 7,5419
  • Euro 8,9954
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 16.54'te Kınık-Soma karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kınık'tan Soma yönüne giden maden işçisi Emrah İçke (35) yönetimindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. İçke'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ediz yönetimindeki 35 AKG 484 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah İçke ile araçta bulunan arkadaşları Tayfun İndirik (34) ve İlhan Merdim (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur Kurşuncu (21) ağır yaralandı.

Kamyon şoförü Mustafa Ediz (51), kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla’da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi15 Mart 2021 Pazartesi 17:42
  • Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada15 Mart 2021 Pazartesi 17:37
  • Aksaray'da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 17:33
  • Duvara çarpıp devrilen otomobil, kaldırımdaki yayaları ezdi: 7 yaralı14 Mart 2021 Pazar 23:10
  • Alt geçide atlayan kadın yaralandı14 Mart 2021 Pazar 23:09
  • Burdur’da 50 dönüm sazlık yandı14 Mart 2021 Pazar 23:08
  • Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı14 Mart 2021 Pazar 22:54
  • Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı14 Mart 2021 Pazar 21:14
  • Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı14 Mart 2021 Pazar 21:13
  • Altıeylül ve Karesi, kesintisiz içme suyuna kavuşacak14 Mart 2021 Pazar 20:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti