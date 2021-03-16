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Somali Adalet Bakanı Nur, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmasında uluslararası hukuku gözetmediğini söyledi

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Kenya'nın, Somali ile olan deniz sınırı anlaşmazlığında adalet ilkelerini ve uluslararası hukuku gözetmediğini savundu.
Somali Adalet Bakanı Nur, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmasında uluslararası hukuku gözetmediğini söyledi

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya'nın Uluslararası Adalet Divanına başvurduğunu belirten Nur, ilk duruşmanın Kenya'nın talebiyle defalarca ertelendiğini söyledi.

Nur, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Kenya arasındaki anlaşmazlığın temel nedeni deniz sınırının Hint Okyanusu'nda hangi yönde uzanacağı konusundadır. Biz, deniz sınırımızın ülkemizin kara sınırı ile aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunurken Kenya sınırın Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi gerektiğini iddia ediyor."

Mahkemeye, gerçeklere ilişkin delilleri sunduklarını aktaran Nur, "Kenya’nın iddialarının hiçbir şekilde adalet kaideleri ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Somali olarak uluslararası hukuka inanıyoruz ve uluslararası hukuktan doğan bütün haklarımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kenya ve Somali deniz sınırı anlaşmazlığı davası başladı
Kenya ve Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması dün Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlandı.

Kenya heyeti, duruşmanın ertelenmesi talebi reddedildiği için davaya katılmazken, Kenyalı avukatların duruşma öncesi brifing verme talebi de reddedildi.

Somali hükümeti tarafından gönderilen heyete, ülkenin Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Guled başkanlık ediyor.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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