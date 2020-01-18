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Somali'de Türk inşaat şirketine bombalı saldırı

Somali'de Türk inşaat şirketi çalışanlarına yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Somali'de Türk inşaat şirketine bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 kilometre dışında düzenlenen bombalı saldırıda, Türk müteahhitlerin hedef alındı.

Bombalı araç Türklerin yemek yediği lokantaya daldı.

11 KİŞİ YARALANDI

Habertürk'e konuşan Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

Yaralanan 4'ü Türk 11 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz." denildi.

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