Somali'de Türk inşaat şirketine bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 kilometre dışında düzenlenen bombalı saldırıda, Türk müteahhitlerin hedef alındı.
Bombalı araç Türklerin yemek yediği lokantaya daldı.
11 KİŞİ YARALANDI
Habertürk'e konuşan Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ilk bilgilere göre ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.
Yaralanan 4'ü Türk 11 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz." denildi.
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