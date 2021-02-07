  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

Ülkede Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görev süresinin dolması öncesinde art arda bombalı saldılar yaşanıyor.
Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

Somali'de yola döşenen bombanın patlaması sonucu aralarında yerel istihbarat şefinin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Galmudug eyaletinin Dhusamareb kenti yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yerel istihbarat şefi Abdirashid Abdinur Qoje'nin de aralarında olduğu en az 10 kişi öldü.

Somali'nin başkenti Mogadişu’da sabah saatlerinde inşaat halindeki Mogadişu-Afgoye yoluna döşenen mayının patlaması sonucu da 3 polis yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Seçim takviminde belirsizlik
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ortak bir seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yaptığı 3 günlük görüşme dün anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat'ta doluyor.

Uzmanlar, seçimlerin zamanında yapılamamasının ülkede kargaşaya yol açabileceğinden endişe ediyor.

Son haftalarda şiddet olayları ve patlamaların arttığı ülkede, 31 Ocak'ta Afrik Otel'e yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı07 Şubat 2021 Pazar 16:08
  • Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi07 Şubat 2021 Pazar 15:58
  • Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi07 Şubat 2021 Pazar 15:58
  • YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan07 Şubat 2021 Pazar 15:57
  • Hindistan’da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde 150 kişiden haber alınamıyor07 Şubat 2021 Pazar 15:13
  • Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi07 Şubat 2021 Pazar 15:13
  • Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi07 Şubat 2021 Pazar 15:12
  • El Bab'da terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi07 Şubat 2021 Pazar 15:11
  • Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor07 Şubat 2021 Pazar 15:11
  • Iraklı siyaset uzmanları, Ekim'de yapılacak erken seçimin değişim getirmeyeceğini düşünüyor07 Şubat 2021 Pazar 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti