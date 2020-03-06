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Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi dördüncü mezunlarını verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 411 Somalili asker mezun oldu.
Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi dördüncü mezunlarını verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığında (STGK) eğitimlerini tamamlayan 411 Somalili asker mezun oldu.

Başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen dördüncü mezuniyet törenine, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, yerel yetkililer ve askerlerin aileleri katıldı.

İlk eğitimlerini merkezde aldıktan sonra Türkiye'deki eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp geçen ayın ortasında ülkelerine dönen, kara kuvvetlerinde görev yapacak 411 askere diplomaları verildi.

Savunma Bakanı Muhammed, törendeki konuşmasında Türk askeri eğitim merkezinin teröristlerle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında Somali ordusuna büyük katkı sağladığını söyledi.

Muhammed, "Önceki mezunlar harp sahasında somut başarılar elde etti. Yeni mezunlarımızın da ordunun başarılarına güçlü bir katkı sunmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

TSK'nin seçkin personeli tarafından eğitim veriliyor
Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan komutanlığın açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapıldı.

Merkezden şu ana kadar onlarca subay, astsubay ve binden fazla er mezun oldu.

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede, güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Hint Okyanusu kıyısına konuşlu komutanlıkta, TSK'nin seçkin personelince Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adaylarıyla erlere eğitim veriliyor.

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