Somali'den yaralıları taşıyacak uçak Mogadişu'ya indi

MSB, 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Mogadişu'ya indiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara’dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indi." ifadeleri kullanıldı.

UMKE ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gece yarısı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmişti.