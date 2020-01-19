Sömestir turizmcilerin yüzünü güldürecek

Sömestir döneminde, kayak merkezleri yüzde 100 dolulukla öne çıkıyor.

Sömestir döneminde, kayak merkezleri yüzde 100 dolulukla öne çıkarken, Turistik Doğu Ekspresi ve termal oteller de yoğun ilgi görüyor.

Sömestir döneminde turizm bölgelerine olan talebe ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestir döneminde kayak merkezlerine yüksek talebin olduğunu ifade etti.

Kar kalınlığının yükselmesiyle birlikte özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz Kastamonu gibi kış turizmi merkezlerine talebin de üst seviyeye çıktığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Kayak turizminde 4 kişilik bir aile için sömestir döneminde 3 gece 4 günlük paket tur fiyatı yaklaşık 3 bin TL'den başlıyor. Uludağ’da son günlerde artan kar yağışı ile birlikte doluluklar olumlu etkilendi. Sömestir dönemi doluluk oranları yüzde 100’e ulaşacak. Uludağ’da sömestr döneminde 3 gece 4 gün ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor. Fiyatlar yıldızlı tesislerde kişi başı günlük 400 TL seviyesinden başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor." diye konuştu.

Kayseri şehir merkezi, Kartalkaya, Kartepe ve Palandöken'de son odalar

Bağlıkaya, Erciyes’te dağ otellerinin tamamının dolmuş durumda olduğuna işaret ederek, "Şehir merkezinde konaklayarak kayak tatili planlayanlar için hala fırsat var. Kayseri şehir merkezindeki otellerin sömestir dönemi dolulukları şu an için yüzde 80 seviyesinde. Erciyes’e Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus’tan her hafta charter seferler yapılıyor. Bu kış toplamda 40 bin yabancı misafiri Erciyes’te ağırlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kartalkaya ve Kartepe’de de dolulukların yüzde 90 seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, Erzurum Palandöken’de de dolulukların yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi sömestirde de gözde

Bağlıkaya, Turistik Doğu Ekspresi'nde de sömestir dönemi doluluklarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek, Kars'ın, Doğu Ekspresi ile birlikte en çok talep gören noktalardan birisi olduğunu dile getirdi.

Doğu Ekspresi’nde uçaklı turların kişi başı 1800 TL olduğunu aktararak, "Ankara’ya uçakla gidilip sonrasında Doğu Ekspresi ile Erzurum ve Kars’a gidiyorlar. Doğu Ekspresi turlarında Kars’ta 2 gece konaklama sunuluyor." dedi.

"5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama yaklaşık 400 TL"

Bağlıkaya, Afyonkarahisar başta olmak üzere Yalova, Bursa, Ankara-Kızılcahamam ve Balıkesir lokasyonlarının termal alanda ilgi gördüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Kızılcahamam gibi termal bölgelerde dolulukların yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz. Termalde yatak kapasitesinin en yüksek olduğu Afyonkarahisar, en yüksek talep gören nokta. Termal tatilde 4-5 gecelik talepler öne çıkıyor. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama fiyat yaklaşık 400 TL’den başlıyor."

Bağlıkaya, doğa turizminde Abant, Sapanca, Kartepe gibi bölgelere talep artışı olduğunu vurgulayarak, kültür turlarında ise Karadeniz, Eskişehir ve Kapadokya turlarının öne çıktığını söyledi.

Yurt dışı turları

Bağlıkaya, yurt dışında İtalya, İspanya, Prag, Viyana, Orta Avrupa, Paris Disneyland, 4 gece 5 günlük turların 4 bin TL seviyesinden başladığını belirterek, "Uzak Doğu (Bangkok-Phuket, Bangkok-Pattaya, Singapur), Uzak Doğu turları 5 gece 6 gün aralığında 6 bin 500 TL’den başlıyor. Havanın sıcak olmasından dolayı Dubai’de ilgi çeken destinasyonlardan biri. Dubai’de 4 günlük bir tatil 3 bin 500 TL’den başlıyor." diye konuştu.