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Sommaröy adası sakinleri 'saatsiz' yaşam istiyor

Norveç'in kuzeyindeki 300 nüfuslu Sommaröy adası, dünyada zaman dilimine bağlı yaşanmayan ilk bölge olmak için adada saat kullanımının kaldırılması yönünde çalışma başlattı.
Sommaröy adası sakinleri 'saatsiz' yaşam istiyor

Norveç'te Tromsö yakınlarındaki Sommaröy adası sakinleri, dünyada saat kullanmayan ilk toplum olmak istiyor.

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'de yer alan habere göre, Norveç'in kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Sommaröy adası sakinleri, strese neden olduğu gerekçesiyle, adada saat kullanılmaması için harekete geçti.

Ada sakinleri yaptıkları toplantıda, saat kullanımının kaldırılması için parlamentoya başvurulması yönünde fikir birliğine varırken, bölgede gecelerin bile aydınlık geçmesi nedeniyle adada yaşayanların gün içinde saatin kaç olduğunu bilmeye ihtiyaç duymadığı vurgulandı.

"Zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz"

NRK'ye konuşan girişimin fikir babası Kjell Ove Hveding, "Dünya genelinde insanlar stres ve depresyondan etkileniyor. Genelde bunun nedeni hayata yetişememe duygusu, tabii saatin de bunda rolü var. Biz, herkesin hayatı tam anlamıyla yaşadığı, zaman dilimi olmayan bir bölge olmak istiyoruz." dedi.

Amaçlarının ada sakinlerine 'esneklik' ve saatten bağımsız bir yaşam sağlamak olduğunun altını çizen Hveding, adadaki dükkanların da zaman dilimine bağlı kalmadan çalışabileceğini söyledi.

Kol saatleri adanın girişindeki köprüye asılıyor

Hveding, okul ve işe gidenlerin de esneklikten yararlanabileceklerini ve kendilerini saat dilimlerine göre kısıtlamayacaklarını vurgulayarak, "Gecenin 4'ünde çim biçmek mi istiyorsunuz, hiç çekinmeden biçebilirsiniz." diye konuştu.

Adada gün boyunca esnek bir yaşam hedeflediklerini belirten Hveding, "Buraya geldiğinizde saatinizi atın ve hayatınızı yaşayın." diyerek Sommaröy'da zaman dilimine bağlı kalmadan yaşam çağrısında bulundu.

Saatsiz yaşamı şimdiden benimseyen ada sakinleri, adada saatsiz yaşamı sembolize etmek için, kol saatlerini adanın girişindeki köprüye asıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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