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Son 20 yılın en kurak mayıs ayı

Konya Ovası'nda mayıs ayı, son 20 yılın en kurak ayı olarak geçince tahılda rekolte düşüşü yaşandı.
Son 20 yılın en kurak mayıs ayı

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası, son 20 yılın en kurak mayıs ayını geçirdi. Hasadın başladığı ovada, bu nedenle rekolte beklentileri de yarıya indi. Ziraat Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasat öncesi beklentilerinin dekarda 350- 400 kilo olduğunu, ancak şu ana kadarki hasat sürecinde bu miktarın 200 kilo olarak ölçüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Soylu, şunları söyledi:

"Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı. Başta kıraç arpalar olmak üzere hasadımız başladı. Kıraç buğday ekim alanlarında da hasatlar başladı. Bu yıl yüksek rekolte konusunda çok umutluyduk. Mart-nisan yağışları çok güzel geçti. Sonbahar çok güzeldi. Ama mayıs, son 20 yılın en kurak mayısıydı. İster istemez bu kuraklık nispeten verimliliği olumsuz etkiledi. Haziran yağışları ise buğdaylara biraz yaradı, ama arpalara çok büyük faydası olmadı. Şu anda ilk hasat verileri; dekarda 200 kilogram ortalaması var. Tabi bizim beklentimiz eğer bu kuraklık olmasaydı, 350-400 kilogramdı. Özellikle tam tane dolum döneminde havaların kurak gitmesi, biraz tanelerin cılızlaşmasına, kalitenin düşmesine neden oldu."

3 MİLYON TON REKOLTEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Hedeflerinin buğday ve arpada 3 milyon ton rekolte olduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Buradaki çiftçilerimizin beklentisi ürünlerini en azından devletin açıkladığı fiyatların altına düşmemesi. Şu anda arpa fiyatları devletin açıkladığı taban fiyatlarının biraz daha altında seyrediyor. Bu konuda da çiftçilerimizin mağdur edilmemesini istiyoruz. Bu yıl buğday ve arpa olarak 3 milyon ton civarında rekolte bekliyorduk. İnşallah bunu yakalarız diye umut ediyoruz. Çünkü artık buğday ve arpa ekim alanlarında ciddi bir sınır değerlere ulaştık. Diğer ürünlere kayış söz konusu. Bu açıdan ülke ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan bu bölgede rekolte ve kalitenin üst düzey olması, ülke tarımı ve ülke ekonomisini doğrudan etkiyecektir" diye konuştu.

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