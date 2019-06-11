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Son 250 senede 571 bitki türü yok oldu

Doğada son 2 buçuk asırda 571 bitki türünün yok olduğu bildirildi.
Son 250 senede 571 bitki türü yok oldu

BBC'nin haberine göre, Stockholm Üniversitesi'nden bilim adamları ile İngiltere Kraliyet Botanik Bahçeleri araştırmacıları, yaptıkları çalışmada son 250 senede dünyada 571 bitki türünün yok olduğunu saptadı.

Stockholm Üniversitesi'nden Dr. Aelys Humphreys, bu çalışma ile ilk defa hangi bitki türlerinin hangi bölgede yok olduğunun araştırıldığını ve değerlendirilmesinin yapıldığını aktardı.

Bitkilerin yok olmasının tüm canlılar için tehlike anlamına geldiğini belirten Dr. Eimear Nic Lughadha da "İnsanlar dahil binlerce yaşam türü, yaşamak için bitkilere ihtiyaç duyuyor. Biz de hangi bitkinin hangi bölgede yok olduğunu bilebilirsek diğer organizmaları da dahil ettiğimiz koruma programları oluşturabiliriz." diye konuştu.

Mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, bir milyona yakın canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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