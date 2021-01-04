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Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği belirtilen açıklamada, beşincisi uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ifade edildi.

Kısıtlama kararına uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği vurgulanan açıklamada, salgınla mücadele sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiği bildirildi. 

Açıklamada, "Aziz milletimize 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullandı. 

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