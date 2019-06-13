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Son ceset de çıkarıldı!

Güney Kıbrıs'ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın 2 çocuk ve 5 kadını öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak son kurban 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius'in de cesedi bulundu.
Son ceset de çıkarıldı!

Güney Kıbrıs'ta Memi göletinde yapılan araştırmalarda, Sierra'nın cesedi tuğlalarla sarılmış ve çürümüş şekilde buldu. Olay yerinde açıklama yapan Rum Polis Sözcüsü Andreas Angelides, “Önemli olan sonuçtu. Bu bir rahatlama olarak algılanmamalı” dedi.

ŞAHİT KALMASIN DİYE ÖLDÜRDÜ

Göletten cesedi çıkarılan Sierra'nın, seri katil Metaksas'ın ilk kurbanı olan Mary Rose'un kızı olduğu öğrenildi. Rum seri katil Metaksas'ın, Mary Rose'yi öldürdükten sonra şahit bırakmamak amacıyla tahlihsiz Sierra'yı öldürdüğü belirlendi. Güney Kıbrıs'ta büyük şok etkisi yaratan seri cinayetlerde, kadınların cesetleri ‘Kırmızı Göl'de bavul içerisinde bulundu. En son ‘Kırmızı Göl'de yapılan aramada bavulun içerisinde bulunan çürümüş cesedin 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu belirlendi.

POLİS MÜDÜRÜ: BÖYLE VAHŞET GÖRMEDİM

Olaylarla ilgili açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis , “Kurbanların ailelerinden samimi şekilde özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk. 42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" diyerek kurbanların ailelerinden özür dilemişti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa ederken, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise Polis Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden alındı.

'SERİ KATİLDEN TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF'

Seri katil Metaksas'ın polise verdiği ifadesinde, birlikte olduğu kadınları, boyunlarını skırarak öldürdüğünü belirtirken, "Kadınları boğdukça kendimi iyi hissettim, tekrar yaptım. Tutuklanmasam yine yapardım" şeklindeki itirafları, tüyler ürpertmişti.

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