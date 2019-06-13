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SON DAKİKAAK Parti'den 'ortak yayın' açıklaması
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Son dakika açıklaması: Yeni askerlik sisteminde revizeler var!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesinde bazı revizelerin sözkonusu olduğunu söyledi.
Son dakika açıklaması: Yeni askerlik sisteminde revizeler var!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.

Turan, "Düzenlemede revizeler sözkonusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.

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