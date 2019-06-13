Son dakika açıklaması: Yeni askerlik sisteminde revizeler var!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.
Turan, "Düzenlemede revizeler sözkonusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.
Turan, "Düzenlemede revizeler sözkonusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.
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