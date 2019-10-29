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Son dakika gelen beraberlik

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Son dakika gelen beraberlik

10’uncu dakikada Başakşehir atak yönünün solundan İrfan Can Kahveci’nin orta şut karışımı vuruşu az farka auta çıktı.

20’nci dakikada Başakşehir önemli fırsattan yararlanamadı. İrfan Can’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan başarılıydı, devamında Crivelli boş kaleye kafayla yolladığı topu Hüseyin Türkmen çizgiden çıkardı.

36’ncı dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı etkili şutta kaleci Mert iyi bir kurtarış yaptı.

37’nci dakikada Trabzonsppor üst üste pozisyonlar buldu. Sörloth’un pasında Nwakaeme’nin yerden şutunda Mert topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topta Sosa’nın gelişine şutunda Sörloth topa dokundu ve kaleye giden topta Mert yine başarılıydı.  Devamında tekrar Sörloth topu kaleye gönderirken çizgiden Skrtel topu çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. 

59’uncu dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşunda Skrtel’in eline çarpan topta hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

61’inci dakikada Sturridge’nin penaltıyı ağlarla buluşturdu: 0-1.

65’inci dakikada İrfan Can’ın pasında topla buluşan Crivelli’ye kaleci Uğurcan’ın hareketini hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi. 

67’nci dakikada Visca’nın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

71’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Caiçara’nın şutu üst direğe çarparak oyun alanın terk etti. 

78’inci dakikada Başakşehir 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Robinho’nun cezası dışından şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi, dönen topta Skrtel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+6’ncı dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.

Mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim 

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Dk. 85 Mehmet Topal), Visca (Dk. 90+1 Arda), İrfan Can, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Doğan (Dk. 83 Avdijaj), Sosa, Sturridge (Dk. 75 Yusuf), Nwakaeme, Sörloth

GOLLER: Dk. 67 (P) Visca, Dk. 78 Skrtel (Medipol Başakşehir) - Dk. 61 (P) Sturridge, Dk. 90+6 Sörloth (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Skrtel, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Uğurcan, Nwakaeme, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

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