Son durak Trabzon

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin son durağı Trabzon oldu.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen gazeteciler, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yeşilin ve mavinin birleştiği muhteşem doğasıyla Trabzon’un kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti, yöresel lezzetlerini tattı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE HAYRAN BIRAKTI

İki gün süren program kapsamında gazeteciler, kayalara kurulu eşsiz yapısıyla Karadeniz’in simgelerinden bir olan Sümela Manastırı’nı, Altındere Vadisi Milli Parkı’nı, İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesinden sonra Trabzon’a kaçan Hıristiyanlar tarafından 1200’lü yıllarda inşa edilen Ayasofya Kilisesi’ni, Uzungöl’ü ve ihtişamlı yapısı ve geniş korusuyla Trabzon’un en değerli tarihî yapıları arasında yer alan Atatürk Köşkü’nü gezdi.

Oksijen deposu yaylaları, hayran bırakan doğal güzellikleriyle gazetecileri büyüleyen şehir, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya gibi tarihi yapılarla zamanda yolculuğa çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği ve Trabzon’un yeni bir markası olma yolunda ilerleyen Tonya ilçesi Kalınçam köyü Erikbeli yaylası mevkiinde 1650 metre rakımda çam ormanlarının içerisinde kurulmuş Foleya tesislerinde konaklayan Kültür sanat muhabirleri çevrenin doğal güzellikleriyle de büyülendi.

Yayla Turizminin Trabzon’a katma değerlerinin de konuşulduğu Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının Trabzon etkinliği açılış toplantısı da Foleya tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan katıldı.

“TRABZON SADECE BİR ŞEHİRDEN İBARET DEĞİLDİR”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “İstanbul’un Ayasofya’sı vardır Trabzon’un da Ayasofya’sı var. İstanbul’da olan her şey Trabzon’da var. Buraları vatan olarak bize bırakan ataların bizden beklediği şey alın teriyle buraların vatan olarak kalmasını sağlamak. Bunu sağlamak için de üretmemiz gerekiyor. Üreten değerlerimizden biri de turizm. Turizmde ‘cennet’ olarak tasvir edilen yer Doğu Karadeniz bölgesidir. Dünyada cenneti yaşamak isteyen varsa adres belli. Bu topraklardaki yaşama sebeplerini artırmak durumundayız. Trabzon sadece bir şehirden ibaret değildir. Bu şehrin bir değeri ve kıymeti var. Bu zor coğrafyanın avantajlı taraflarını görmek ve göstermek durumundayız.” dedi.

“ERİKBELİ KEŞFEDİLMEMİŞ ALTIN İNCİDİR”

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, “ Tonya Foleya Tesisi, Erikbeli Yaylası turizm alanında henüz keşfedilmemiş altın incidir. Buralar saklı cennet. Özellikle yaylaları, bitki örtüsü ve topografik yapısı yönüyle doğal potansiyeli hiçbir yerde görülmeyecek kadar kendine münhasır özellikleri olan bir potansiyel” diye konuştu.

“HER YIL MİLYONLARCA TURİST ŞEHRİMİZİ ZİYARET EDİYOR”

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan, Trabzon’un gelirinin yüzde 50’sini turizmden karşıladığını belirterek “Trabzon, şehir destinasyonları, yaylaları ve mağaralarıyla bir turizm şehri. Her yıl milyonlarca turist şehrimizi ziyaret etmekte. 2019 yılında yerli ve yabancı toplam 1 milyon 660 bin 61 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2020 yılında pandemi sebebiyle turizm zor günler geçirdi. 2020 yılında yerli ve yabancı 688 bin 322 turist şehrimizi ziyaret etti. 2019 yılında konaklayan turist sayımız 4 buçuk milyon, 2020 yılında ise 1 milyon 523 bin. 2020 yılının ilk altı ayında 701 bin turist şehrimizi ziyaret etti. Şuanda rakamlarda bir artış söz konusu. 2021 yılının ilk altı ayında 837 bin turist havalimanımıza gelmiş durumda. 2021 yılında Haziran ayı dahil turist gelirlerimiz 14 milyon 879 dolar.” İfadelerini kullandı.

TARİHİN BIRAKTIĞI BİR KÜLTÜR HAZİNESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise, “Trabzon’un dört mevsime yayılmış turizmi ve tarihe yayılmış önemli bir geçmişi var. Trabzon, 4 bin yıllık tarihin bize bıraktığı bir kültür hazinesidir. Doğası, insanı, fıkraları, yaşam tarzı, horonu, kıyafetleri her biri ayrı bir değer. Trabzon binlerce yıldır dinlere, ırklara kardeşlik etmiş bir hoşgörü kentidir. Burada olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

“YAYLA TURİZMİ İLE ÜLKEMİZE DEĞER KATIYOR”

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, “Trabzon’u Karadeniz’in incisi olarak görüyoruz. Trabzon tarihi ve kültürel değerlerinin olmasının yanı sıra yayla turizmi ile de ülkemize çok büyük değer katıyor. Karadeniz’in havası, insanı bir başka. Bütün Anadolu insanının Sümela Manastırı’nı, Ayasofyay’ı görmesi ve Trabzon havasını koklaması gerekiyor. Karadeniz’e geldiklerinde Trabzon’a uğramaları gerekiyor” diye konuştu.’

Kültür Sanat Muhabirleri, iki günlük tarihi, kültürel ve doğal incelemelerinin ardından Trabzon’dan ayrıldı.