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Son gün 30 mart: 14 bin içi alımı yapılacak İŞKUR üzerinden

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımını, İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildirdi.
Son gün 30 mart: 14 bin içi alımı yapılacak İŞKUR üzerinden

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımıyla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. 

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini aktaran Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs riski göz önünde bulundurularak, halk sağlığını korumak amacıyla, il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Son başvuru tarihi 30 Mart
Başvuruların, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılacağı açıklandı.

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