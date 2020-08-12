Son güne kadar tercih desteğine devam

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren YKS tercihlerinde yarın son gün. Başkent’te Büyükşehir Belediyesi dâhil merkezdeki 5 ilçe öğrencilere son güne kadar ücretsiz tercih desteği veriyor.

Üniversiteye gitmenin hayalini kuran adaylar için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için yarın son gün. Adaylar, son tarih yaklaşırken üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirmeye devam ediyor. Başkent’te öğrencilere sınav tercihlerinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren kurumların başında ise Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi geliyor.

RANDEVULU SİSTEM İLE ÇALIŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren üniversite adaylarına Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri ile Gençlik Merkezlerinde ücretsiz tercih desteği veriyor. Tercih Rehberlik Desteğinin verildiği Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri koronavirüs tedbirlerine uygun olarak randevulu sistemle çalışıyor. YKS ve LGS öncesinde de online deneme sınavı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi; 14 Ağustos’a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Parkı Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih rehberlik hizmeti verecek.

TEPEBAŞI’NDA HİZMET VERİYOR

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi ise YKS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti vermeye devam ediyor. Tepebaşı Kurs Merkezi adıyla Liseye Geçiş Sistemi ve YKS öğrencilerine yönelik eğitim veren kurs merkezi, tercih dönemlerinde ise öğrencilere rehberlik hizmeti veriyor. Bu kapsamda kurs merkezi rehber öğretmenleri tarafından YKS öğrencilerine doğru tercih yapmaları, istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için destek veriliyor. Merkez yarın 17.00’a kadar hizmet verecek.

UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE DESTEK VERİLİYOR

Çankaya Belediyesi ise Karacan Akademi işbirliğinde beş uzman rehber tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 458 89 87 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Randevu almadan gelen öğrencilere ise, görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek. Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası girişindeki salonda verilecek danışmanlık hizmeti, 14 Ağustos'a kadar 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KARAPÜRÇEK VE ALİ ERSOY MAHALLELERİNDE HİZMET VERİYOR

Altındağ Belediyesi ise tercihlerin son günü yarına kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye randevulu sistemle çalışıyor. Üniversite adayları randevu için Karapürçek Kütüphanesi'ni 0312 377 02 33, Ali Ersoy Kütüphanesi'ni 0312 351 14 46 numaralı telefondan arayarak ulaşabiliyor.

ONLİNE VE TELEFON ÜZERİNDEN FAYDALANILABİLİYOR

Pandemi sürecinde okulların kapanması sonrasında Yenimahalleli gençlere online eğitimler ve özel derslerle eğitim desteğini aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, YKS puanıyla üniversite tercihi yapacak gençleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor. 2020 YKS’ye 300’e yakın öğrenciyi hazırlayan Destek Eğitim Merkezleri’nde sınav sonrasında tercih heyecanı yaşayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti devam ediyor. YKS tercihlerini yapacak Yenimahalleli öğrenciler; Karşıyaka ve Ragıp Tüzün Destek Eğitim merkezlerine gelerek ya da 395 94 90 numaralı telefondan arayarak tercih desteğinden faydalanabiliyor. Ayrıca, pandemi nedeniyle merkeze gelemeyen öğrencilerle de görüşerek tercihleri konusunda online destek olunabiliyor.



Emrah Özcan/İLKSAYFA