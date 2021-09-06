Son kale Pençşir de düştü: Taliban'dan Türkiye açıklaması

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teknik ekiplerin, Kabil Havaalanında operasyonları yeniden başlatmak için çalıştığını söyledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Pençşir sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalıştık ama çabalarımız sonuçsuz kaldı.

- Pençşir ele geçirildi ve Afganistan'da savaş sona erdi. İstikrarlı bir Afganistan'a sahip olmayı umuyoruz.

- Eşref Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı.

- Afganistan'daki savaşın devamı için hiçbir gerekçe yok ve anavatanı inşa etme zamanı geldi.

- Kuvvetlerimiz Afganistan'ın her yerinde konuşlandırıldı. Herkesin güvenliğini sağlayacağız.

- Afganistan'daki insanlar arasında ayrım yapmayacağız.

- Uluslararası toplumla iyi ilişkiler kurma konusunda istekliyiz.

- Uluslararası toplumu Afganistan'a insani desteği durdurmamaya çağırıyoruz.

- Dost ülkelerin ülkemizi yeniden inşa etmemiz için bize destek olacağını umuyoruz.

- Katar, Türkiye ve BAE'li dostlarımız Kabil Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara yeniden devam edebilmesi için çalışıyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak. Havalimanındaki radar, ülkeden ayrılan ABD tarafından tahrip edilmiş durumda.

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- Yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak. Hükümet tüm Afganistan'ı kapsayıcı olacak.

- Kadınların gösterileri dahil olmak üzere tüm gösteri ve protestolara izin vereceğiz.