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Son konuk özel öğrenciler

Keçiören Belediyesi tarafından sömestir süresince 5-8, 9-12 yaş aralığındaki çocuklar için Deniz Dünyası sinema salonunda başlatılan sinema gösterim etkinliği özel gereksinimli öğrencileri ağırladı. 
Son konuk özel öğrenciler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı etkinlikte öğrenciler, Deniz Dünyası’nda bulunan balıkları inceleyerek onları besleme imkânı buldular. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası’nda minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu. Altınok, sinema gösterimi öncesinde Deniz Dünyası’nın ev sahipliği yaptığı deniz ve okyanus canlılarını öğrencilere tanıttı. 

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BAŞKAN ALTINOK’TAN HEDİYE
Başkan Altınok, Deniz Dünyası gezisinin ardından sinema salonuna giren miniklere pamuk şekeri, patlamış mısır, cam fanusta balık ve bilim dergisi hediye etti. Başkan Altınok ayrıca otizmli çocuklara bir kendi imzasının bulunduğu bir de balık beslemenin nasıl olduğunu anlatan bilgilendirme mektubu verdi.

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BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLAR MELEK, ÇİÇEK VE GELECEKTİR
Sinema gösterim saatine kadar özel çocuklarla yakından ilgilenen Altınok, şunları aktardı:
"Çocuklar melek, çiçek ve gelecektir.  Evde bunalan çocuklarımıza farklı bir etkinlik olsun diye sinema gösterimi düzenliyoruz. Sömestiri aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Deniz Dünyamızda bulunan sinema salonunda film seyrediyorlar. Bunu yaparken de çocuklarımızı sosyal mesafeye uygun bir vaziyette tutuyoruz. Çocuklarımızı biraz rahatlatmak ve ferahlatmak gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda ilgiye de muhtaçtır. Biz onları seviyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Biz her gün hizmetkârız. Sokaklarımızı, vatandaşlarımızı, insanlara dokunmayı seviyoruz. Severseniz, severler sizi ama sevmezseniz sevmezler sizi. Bu iş böyledir."

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