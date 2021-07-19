Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala Keçiören'deki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Hayvan çadırlarında son pazarlıklar yapılıyor. Çoğu besici günler önceden kurbanlık satışını bitirirken kimisi ise hala kurbanlıklarına alıcı bekliyor.

Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala Keçiören'deki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Hayvan çadırlarında son pazarlıklar yapılıyor. Çoğu besici günler önceden kurbanlık satışını bitirirken kimisi ise hala kurbanlıklarına alıcı bekliyor.

Çadırlarda hayvanları inceleyen pazar müşterisi, besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Renkli diyalogların da yaşandığı sıkı pazarlık sonunda kurbanlıklar sahibini buluyor. Pazarda büyükbaş kurbanlık fiyatları 5 bin ila 35 bin TL arasında değişiyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen besicilerin ortak temennisi, tüm hayvanlarını satarak gitmek.

BESİCİLERİN TALEPLERİ VAR

Türkiye’de en fazla çadıra sahip hayvan pazarlarından biri olan Keçiören Kurban Pazarı’nda 300’e yakın kurban çadırı bulunuyor. Sağlı ve sollu şekilde sıralanan kurban pazarını gezmek saatler alabiliyor. Binlerce kurbanlık hayvanın yer aldığı pazarda kesim alanının bulunmaması büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Besiciler, kesim alanının olmamasının satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Besiciler, alandaki kantinin fahiş fiyatlara malzeme satmasından, tuvalet ve banyo gibi temel ihtiyaç noktalarının yetersizliğinden, banyo için sıcak suyun bulunmamasından, kalacak yerlerinin olmamasından dolayı hayvanlarla birlikte aynı çadırda yatmaktan, güvenlik eksikliğinden, yolların toprak olmasından bir hayli şikayetçi. Keçiören Belediyesi’ne seslenen hayvan satıcıları, seneye daha sistemli ve modern bir yer yapılmasını istiyor. Asfaltı olmayan kurban pazarındaki yolu Keçiören Belediyesi ekipleri belli sıklıkla suluyor.

BAYRAMA KADAR HEPSİ SATILIR

Çankırı Orta’dan gelen Necati Orhan adındaki besici, kurbanlıklarının çoğunu sattığını belirterek, “Çok güzel satışlar var. Hemen hemen bitmek üzere. Ben buraya 120 hayvan getirdim 110 tanesini sattım, bayrama kadar hepsi biter. Benim etimi bilen alıyor müşterilerim bellidir. Fiyatlar geçen seneye bin, iki bin lira daha fazla. Çünkü yem ve saman fiyatları arttı” dedi.

MODERN VE HİJYENİK BİR YER İSTİYORUZ

Çorum’dan gelen Hüseyin adındaki bir hayvan satıcısı kurbanlık çadırlarının içinde kalmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Daha modern bir yer olsaydı daha iyiydi. Banyo yeri yetersiz, banyo olsa bile sıcak su yok. Kantinde fiyatlar pahalı. Halimiz kötü. Bu belediyenin hatası her yer böyle değil. Biz büyük yer diye buraya geldik. Kesimhanenin mutlaka olması gerekiyordu” diye konuştu.

50 KURBANLIKTAN 5’İNİ SATABİLDİ

Diyarbakır’dan gelen hayvan üreticisi Özgür Satar, “Bayrama iki gün kaldı. Getirdiğim 50 maldan 5’ini satabildim. Bunları satamazsak memlekete götüreceğiz bu da bizim için ekstra masraf olacak. Zincir marketler kurban hissesi satıyor buna devletin müdahale etmesi lazım. Üreticilerin yem masrafı ağır burada günlük gider bin 500 TL” şeklinde konuştu.

SATTIK AMA PARA KAZANAMADIK

Yozgat Çekerek’ten gelen besici Recep Büyükkaya ise “50 hayvan getirdim bir hafta oldu bitireli. Hayvanların hepsini sattık ancak umduğumuzu bulamadık. Yem parasıyla, saman parasıyla yakayı anca kurtarabildik. Malı elimizden çıkararak paraya çevirdik, pek kar diye bir şey yok. Pazarda 22 bin liradan 13 bin liraya kadar kurbanlık verdik. Et parasına gitti hayvanlar. Yem ve saman fiyatları bizim belimizi çok büktü bu sene. Paralar yemciye gitti.

KURBANA KADAR SATARIZ

Ağrı’dan gelen besici Adem Mızrak, şunları söyledi: “140 kurbanlık getirdik, 50 tane malımız kaldı. Kurbana kadar hepsini satmayı hedefliyoruz. Müşteri memnundur bizden. Pazardaki hizmetten memnunuz.”

PAZARIN EKSİKLERİNİ SIRALADI

Değerinin altında kurbanlık satışı yapan besicilere tepki gösteren hayvan üreticisi Hamit Salman, “Üreticiler malım kalacak diye 15 bin liralık malı 10 bin liraya veriyor. Besiciler kazancını bilmez bir duruma geldi. Maliyetler arttı. Sattığın malı tekrar yerine koymanın imkanı yok şu durumda. 3 yıldır Keçiören’e geliyorum. Pazarın düzeni iyi ama güvenlik zayıf. Bizim Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’tan istediğimiz güzel bir yer yapsın, 3 lira ise 6 lira alsın. Pazar modern değil, hijyenik değil. Kesimhanenin olmaması da sıkıntı. Vatandaşı sıkıntıya sokan yüzde 90 kesimhanenin olmaması. Vatandaş hayvan almayı değil kestirmeyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

ALICI DA SATICI DA ZORLANIYOR

Kars’tan gelen Yusuf İslam Yıldız adındaki besici ise “Yem ve saman fiyatlarının çok zamlanması bizi etkiledi. Biz yemi geçen sene alıyorduk 75 liraya bu sene alıyoruz 150 liraya. Bu şekilde olduğu için satıcı da alıcı da zorlanıyor. Pazardan memnun değiliz. Altındağ’daki gibi modern bir yer istiyoruz. Biz kuru bir toprağa para veriyoruz, biz parasında değil daha fazla verelim ama düzgün bir şekilde kalalım. Dışarıda yatıyoruz, bir yağmur yağdığı zaman baştan sona ıslanıyoruz. Bizim sabit müşterimiz olduğu için satışlarımız iyi ama civara baktığımız zaman bu yıl satışlar çok düşük” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-