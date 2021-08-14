Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında, Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada Atiba'yla farkı 2'ye çıkarırken, 90+3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Sezonun ilk golü N'Koudou'dan

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Salih ve Kenan tam not aldı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.

Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bugünkü oyundan ve skordan memnunum

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sezona 3 puanla başlamanın önemini vurguladı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, oyundan ziyade skor almanın önemli olduğu bir maça çıktıklarını söyledi.

Henüz hazırlık aşamasında olduklarını dile getiren Yalçın, "İlk 3 maç ve milli maç arasını hazırlık aşamasının devamı gibi görüyoruz. Sonradan katılan, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Çok da hazır olduğumuz söylenemez. Takıma katılacak oyuncular var. Onların da geliş ve hazırlık süreci olacak. Karmaşık bir ortam var ama bir süre sonunda bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Bugünkü oyundan ve skordan memnunum. Sezonun ilk maçıydı ve zordu. Taraftarlarla buluşmak bizim için çok güzeldi. İyi bir başlangıç oldu, inşallah devamı da iyi olur." diye konuştu.

Geçen sezondan kalma bir oyun anlayışına sahip olduklarını ve onu devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncular değişse de anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Fiziki açıdan şu an çok hazır durumda değiliz. 1 ay sonunda hazır olacağız diye düşünüyorum. Aynı takımla oynuyoruz. Kenan (Karaman) ve Salih (Uçan) geçen seneden farklı olarak kadrodaydı. Kadroya Türk oyuncular kattık. Onların da katkı yapacağını düşünüyorum. Alternatifli, geniş bir kadro olması bizim için daha iyi. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. 50'nin üzerinde maç oynayacağız minimum, onun için geniş bir kadro kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Batshuayi haftaya burada olur"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Michy Batshuayi'nin haftaya burada olmasını beklediklerini açıkladı.

Kulübü ekonomik yönden sıkıntıya sokmadan transfer çalışmalarını en doğru şekilde devam ettirdiklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Evet geç kaldık ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan iyi oyuncu almak, santrfor seçimi yapmak çok zor. Son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz. Oyuncu gündemimizde. Bir aksilik olmazsa, Batshuayi haftaya burada olur diye düşünüyorum. Kadroya 1-2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Stoper ve merkez orta sahaya şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Yabancı oyuncu almak hiç kolay değil. Ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Avrupa'da liglerin oyuncuları Türkiye'deki rakamları alamazlar. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri var. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp, transferi kapatırız."

Yeni transferleri Alex Teixeira'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve her sisteme uyum sağlayabileceğini de aktaran Yalçın, Brezilyalı futbolcunun fizik ve kilo olarak bir sorunu bulunmadığını, haftaya kadroya almayı düşündüklerini dile getirdi.

Çok fazla hazırlık maçı oynayamadıklarını ve milli arada bir hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, transferi gündemde olan kaleci Mert Günok'a ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Mert çok önemli kaleci. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli. Türk olmasa açıkçası almazdık. Bizim için kim oynamış önemli değil, biz herkesi oynatıyoruz. Ersin de oynar Mert de oynar. Kimin oynadığının çok fazla önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Zaman zaman kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Maç kaybettik diye o maça takılı kalamayız. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım."

Salih Uçan'ın zaman içerisinde tempolu oyun anlayışlarına uyum sağlayacağını vurgulayan Yalçın, taraftarların kendisine yönelik sevgi gösterisiyle ilgili olarak ise "Taraftarımız beni içerden çağırdı, çıktım. Ne zaman çağırırlarsa her yerden çıkarız. Benim onlarla diyaloğum çok farklı. İlk geldiğimde büyük destek verdiler. Gelmemde büyük rol oynadılar. Taraftarımız her zaman baş tacımız." diyerek sözlerini tamamladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: Bireysel hatalar dışında iyi performans gösterdik

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımdaki eksiklere rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Beşiktaş'ın önemli oyuncularını kadrosunda tuttuğunu ve iyi takviyeler yaptığını belirten Uygun, "Beşiktaş transferde gücüne güç kattı. Bireysel hatalar yaptık, genç oyuncularımız vardı. 18 futbolcumuz takımdan ayrıldı, yerine 9 kardeşimiz geldi. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bireysel hatalar dışında iyi performans gösterdik. Remy'nin çıkmasıyla değişik bir taktiğe gitmek zorunda kaldık. Futbolcularıma mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni transferlerle daha iyi bir Rizespor'u sevenlerimize izleteceğiz." diye konuştu.

Pozisyon anlamında eksiklikleri bulunduğunu ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uygun, şöyle devan etti:

"Özellikle kenar forvet, kenar adamları anlamında görüşmelerimize devam ediyoruz. Başkanımız 4 transfer daha yapacak. Kadro yapısını tamamlamamız gerekiyor. Lig uzun maraton. Alternatifli takım kurmak adına gecelerini gündüzlerine katarak transfer yapmaya çalışıyorlar. Caner Erkin çok kaliteli, milli takımımızda yıllarca sol bek oynamış bir kardeşimiz. Biz takımımızda görmek isteriz. Yurt dışından teklifler var ve onlarla da konuşuyor. Ben transferle ilgili konulara girmiyorum. Caner'in benim bildiğim kadarıyla görüşmeleri başladı."

Yeni bir takım olduklarını ancak buna rağmen zaman zaman ortaya koydukları oyun mantalitesini beğendiğini aktaran Uygun, "Ben de 18 futbolcunun gitmesini istemem. Rizespor'un tarihinde böyle bir şey olmadı. Federasyonun ne karar vereceğini bilmiyorduk. Bu bilinmezlikte bir takım kurgusu oluşturmaya çalıştık. Aynı futbolcu için 25 menajerden tarafıma telefon geldiğini biliyorum. Biz yeni bir takım kurduk, yeni mücadele içindeyiz. Rizespor taraftarından isteğim, biraz sabır. Türkiye'nin yarası bu. Scout yok, takımların altyapısı yok. Sistem suçlu, hoca suçlu değil. Maalesef sistemi değiştiremiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.