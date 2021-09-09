Son yarım asrın en sıcak 6'ncı ağustosu geride kaldı

Geçen ay ortalama sıcaklık ülke genelinde 26 derece olarak hesaplandı.

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 47,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedilirken, ülkede son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, ağustosta ortalama sıcaklıklar Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Ülke genelinde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece iken geçen ay 26 derece olarak hesaplandı.

Ağustosta en düşük sıcaklık 5,2 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde belirlenirken, en yüksek sıcaklık 47,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Geçen ay, son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta ortalama sıcaklıklar, Bilecik ve Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Marmara Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,9 dereceydi. Geçen ay bu değer 25,9 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 13 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 40 dereceyle Uzunköprü'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kütahya, Afyonkarahisar, Tavşanlı, Emirdağ çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Sıcaklıklar bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde hesaplandı. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,8 derece iken geçen ay 28 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 9 derece olarak Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 45,5 dereceyle Marmaris'te kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde hesaplanırken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,9 dereceydi. Geçen ay ise ortalama sıcaklık 28,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 8,4 ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 46,1 dereceyle Köyceğiz'de görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Çankırı, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Polatlı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 derece iken geçen ay bu değer 23,1 derece olarak hesaplandı. Bölgede en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Kırıkkale ve Polatlı'da termometrelere yansıdı.

Karadeniz Bölgesi'nde ağustosta en düşük sıcaklık 9,2 derece ile Kastamonu'da görüldü

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Akçakoca, Bartın, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Artvin, Düzce, Çorum, Osmancık çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,4 dereceyken, geçen ay bu değer 23,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9,2 dereceyle Kastamonu'da, en yüksek sıcaklık ise 41 dereceyle Boyabat'ta tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,8 dereceyken geçen ay 23,9 derece olarak hesaplandı. Bölgede en düşük sıcaklık 6,5 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,8 dereceyle Palu'da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,3 dereceydi. Geçen ay bu değer 31,4 derece olarak hesaplandı. Bölgede en düşük sıcaklık 16,6 derece ile Birecik'te görüldü.