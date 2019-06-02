  • BIST 90.346
  • Altın 248,614
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Sona gelindi

Valilik tarafından hazırlanan, AKA tarafından finanse edilen, Ankara Kalesi bölgesinde yapımı süren “Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” projesinde sona yaklaşıldı.
Sona gelindi

Ankara’ya özgü kültürel değer ve geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)tarafından finanse edilen Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” güdümlü projesi inşasında sona gelindi. 2018 yılında projenin merkez binası olarak Ankara Kalesi bölgesinde Arslanhane Cami karşısında bulunan boş yapı seçilerek tadilatına başlanılmış, projenin bitirilmesi için büyük çaba gösterilmişti.  Tadilatı yapılarak, güel bir görünüme kazandırılan merkezin bu yıl içinde açılışı yapılması bekleniyor.

BAŞKENT’E ÖZGÜ DEĞERLER YAŞATILACAK

Başkent’e özgü kültürel değer ve geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan proje kapsamında ise Ankara’ya özgü marka ve ürün gamı oluşturularak modern tasarımların tarihi, kültürel, geleneksel motiflerle buluşması sağlanacak. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu proje Ankara Kalesi bölgesinde yer alan Arslanhane Cami karşısında bulunan binada hizmet verecek.

GELENEKSEL SANATLAR İLE MODERN TASARIMLAR

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği proje ile Başkent’e özgü geleneksel sanatlar ile modern tasarımların beraber uygulanacağı bir merkez kurulması planlanıyor. Merkez; modern tasarımların tarihi, kültürel, geleneksel motiflerle buluşmasına oluşturulacak Ankara Markası ile öncülük edecek.
Proje kapsamında; Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi kurulması, Ankara’ya özgü bir marka ve ürün gamı oluşturulması, eğitimler ile zanaatkârlara farklı tasarım vizyonları kazandırılması,  satış noktalarında ürünlerin satılması ve proje ile kurgulanan yapının kurulacak bir kooperatif ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. 

ÇALIŞMALAR 2018 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi Projesi’nin ilk aşamasında Ankara Kalesi bölgesinde bulunan merkez binası tadilatına başlanmış, tadilatın Aralık 2018 sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmişti. Tadilat ile eş zamanlı olarak Ankara’ya özgü el sanatlarına ilişkin araştırmalar, zanaatkârlar ile görüşmeler, markalaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları da yapılıyor.

ARTI DEĞER KATACAK

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık proje ile ilgili olarak projenin Ankara’ya artı değer katacağını belirtmiş,  kurulacak merkez ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Ankara’ya özgü hediyelik eşyalar üretileceğini söylemişti. Aynı zamanda Başkent’i ziyaret edecek turistlerin geleneksel sanatları izleme, inceleme fırsatı yakalayacaklarını da belirtmiş, projenin yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Başkent Ankara’nın bu topraklara özgü değerlerinin kaybolmaması amacıyla sosyal etki ve katma değerin arttırılmasının katkı sağlayacağını ifade etmişti.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan sonrası beslenmeye dikkat!03 Haziran 2019 Pazartesi 00:30
  • Tecrit çağrısı01 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • E-Devlet'ten 'dini soru sor'01 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • Hamamönü'ne Tokat Konağı01 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
  • Denetimde zaafiyet var01 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • 'Masal'a ödül31 Mayıs 2019 Cuma 13:57
  • Az uyku çok ibadet31 Mayıs 2019 Cuma 13:46
  • GATA'ya cami31 Mayıs 2019 Cuma 13:38
  • Masal’a ödül 31 Mayıs 2019 Cuma 09:43
  • GATA’YA cami31 Mayıs 2019 Cuma 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti