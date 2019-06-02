Valilik tarafından hazırlanan, AKA tarafından finanse edilen, Ankara Kalesi bölgesinde yapımı süren “Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” projesinde sona yaklaşıldı.

Ankara’ya özgü kültürel değer ve geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı (AKA)tarafından finanse edilen Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” güdümlü projesi inşasında sona gelindi. 2018 yılında projenin merkez binası olarak Ankara Kalesi bölgesinde Arslanhane Cami karşısında bulunan boş yapı seçilerek tadilatına başlanılmış, projenin bitirilmesi için büyük çaba gösterilmişti. Tadilatı yapılarak, güel bir görünüme kazandırılan merkezin bu yıl içinde açılışı yapılması bekleniyor.

BAŞKENT’E ÖZGÜ DEĞERLER YAŞATILACAK

Başkent’e özgü kültürel değer ve geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan proje kapsamında ise Ankara’ya özgü marka ve ürün gamı oluşturularak modern tasarımların tarihi, kültürel, geleneksel motiflerle buluşması sağlanacak. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu proje Ankara Kalesi bölgesinde yer alan Arslanhane Cami karşısında bulunan binada hizmet verecek.

GELENEKSEL SANATLAR İLE MODERN TASARIMLAR

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği proje ile Başkent’e özgü geleneksel sanatlar ile modern tasarımların beraber uygulanacağı bir merkez kurulması planlanıyor. Merkez; modern tasarımların tarihi, kültürel, geleneksel motiflerle buluşmasına oluşturulacak Ankara Markası ile öncülük edecek.

Proje kapsamında; Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi kurulması, Ankara’ya özgü bir marka ve ürün gamı oluşturulması, eğitimler ile zanaatkârlara farklı tasarım vizyonları kazandırılması, satış noktalarında ürünlerin satılması ve proje ile kurgulanan yapının kurulacak bir kooperatif ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR 2018 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi Projesi’nin ilk aşamasında Ankara Kalesi bölgesinde bulunan merkez binası tadilatına başlanmış, tadilatın Aralık 2018 sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmişti. Tadilat ile eş zamanlı olarak Ankara’ya özgü el sanatlarına ilişkin araştırmalar, zanaatkârlar ile görüşmeler, markalaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları da yapılıyor.

ARTI DEĞER KATACAK

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık proje ile ilgili olarak projenin Ankara’ya artı değer katacağını belirtmiş, kurulacak merkez ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Ankara’ya özgü hediyelik eşyalar üretileceğini söylemişti. Aynı zamanda Başkent’i ziyaret edecek turistlerin geleneksel sanatları izleme, inceleme fırsatı yakalayacaklarını da belirtmiş, projenin yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Başkent Ankara’nın bu topraklara özgü değerlerinin kaybolmaması amacıyla sosyal etki ve katma değerin arttırılmasının katkı sağlayacağını ifade etmişti.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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