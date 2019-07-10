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Sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelesini verdiği, uluslararası spor markasının Ağrı'da üretim yapacağı fabrikanın inşaatında sona gelindi.
Sona yaklaşıldı

İşsizlik oranı göz önüne alınarak Ağrı Valiliğince kentte hayata geçirilen Ağrı Tekstilkent, 3 fabrikayla başladığı üretimde yeni taleplerle yurt dışına açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'da düzenlediği mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı 50 bin metrekarelik alana kurulan fabrika, ağustos ayı sonu itibariyle firmaya teslim edilecek.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekstilkent'in son dönemde firmalardan büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Uluslararası spor malzemeleri üreten firmanın fabrikasının bu tesisler arasında olmasının kent için önemine değinen Elban, şöyle konuştu:

"Fabrikada inşaat çalışması hızla ilerliyor ve bitme aşamasına doğru gidiyoruz. Allah kısmet ederse ağustos ayının sonuna doğru fabrikayı bitirip üretici firmaya teslim edeceğiz. Dolayısıyla bu da bizim 3. etabımız olacak ve ilaveyle birlikte 4. etabımıza da başlamış oluyoruz. Ancak 4. etabın büyük bir bölümüyle ilgili yeni talepler var. İnşallah yeni taleplere uygun olarak da yeni fabrika binaları yapacağız. Dolayısıyla mevcut 1. ve 2. etaba ilave yapacağımız etapla birlikte 4 bini aşkın vatandaşımız orada iş sahibi olacak. Uluslararası spor firması için yaptığımız yer de devreye girince yaklaşık 9-10 bin kişi buralarda çalışmış olacak. Bu bahsettiğimiz sayılara 2 yıl içinde ulaşacağız."

Uluslararası spor markası için üretim yapacak firmanın da personel eğitim sürecine gireceğini vurgulayan Elban, "Firma personel yetiştirmek için hazırlıkları bitirdi. Bugünlerde ilk personellerini almaya başlayacak. 150 kişilik personelle başlayacaklar ve 2 yıl içerisinde alacakları sayılarla birlikte kişi sayısı 5 bine ulaşacak. Gümrüğümüzün de tekstil ve ihtisas gümrüğü olmasıyla ilgili resmi süreci başlattık. Ağrı sadece tekstille değil, inşallah daha sonra başka ürünlerin üretildiği bir şehir haline gelecek." ifadelerini kullandı.

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