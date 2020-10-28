Sona Yaklaşıldı - Başkent’in en büyük kültür ve kongre merkezi olacak

Başkent’in en büyük kültür ve kongre merkezi olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı.

Temeli 2019 yılının Temmuz ayında Sincan Belediyesi tarafından atılan ve tamamlandığında Başkent’in en büyüğü olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor. Projeyi en başından beri çok önemsediğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Merkezle yurt içi hatta uluslararası çapta her türlü konferansları, seminerleri, toplantıları yapabileceğiz. Sincan’ın marka değerini arttıracak” ifadelerine yer verdi.

2 BİN 500 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

Sincan Organize Sanayi Bölgesine yakın olmasıyla sanayi için de büyük katkıda bulunması beklenen bu merkezde kadınlara ve yaşlılara yönelik sosyal imkanlar, gençler için etüt merkezleri ve çalışma alanları, kütüphane ve 2 bin 561 kişilik konferans salonu olacak. Bu özelliği ile de yine Başkent’te en büyük olacak. Ayrıca konser, toplantı, uluslararası sempozyumlara da ev sahipliği yapacak. 16 bin m2 üzerine inşa edilen merkezde nikah salonları, fuar alanları, millet kıraathanesi okuma salonları da yer alacak.

ULUSLARARASI BİR MEKAN OLACAK

Projeyi en başından beri çok önemsediğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ““Merkezle yurt içi hatta uluslararası her türlü konferansları, seminerleri, toplantıları yapabileceğiz. Alanında seçkin insanları Sincan’da ağırlayabileceğiz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları olacak. Ankara’nın en büyük merkezini Sincan’a kazandırıyoruz. Sincan’ın marka değerini arttıracak.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA