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Sonbahar geldi, cevizler toplandı

Sonbaharın gelmesiyle ceviz hasadı başladı. Köylüler eski yöntem olan uzun sırıklarla cevizleri önce düşürdü sonra toplayarak kabuk soyma ve kurutma işlemine geçti.
Sonbahar geldi, cevizler toplandı

Sonbaharın gelmesiyle sofraların ve özellikle tatlıların vazgeçilmezi cevizin hasadı başladı. Hasadın bol olması üretici köylünün yüzünü güldürdü. Bolu’da eski yöntem olan uzun sırıklar yardımıyla cevizler önce düşürüyor daha sonra yere düşen cevizleri tek tek toplayan çiftçiler el birliğiyle yeşil kabuğundan ayıklama işine geçiyor. Kabuğundan ayrılan cevizler birkaç gün güneşte bekletilerek tüketilmeye hazır hale geliyor. Bu zahmetli sürecin ardından cevizler ya kabuklarıyla ya da içi çıkarılarak daha sonra kullanılmak üzere bekletiliyor. Son iki yıldır cevizden iyi verim aldıklarını belirten köylüler şunları söyledi:

20201011_133928.jpgGELENEKSEL YÖNTEMLERLE TOPLUYORUZ 
“Bu işin büyük anlamda ticaretini yapmadığımız için halen dedelerimizden öğrendiğimiz geleneksel yöntemlerle ağaçlarımızdan cevizleri topluyoruz. Dış dallarındaki cevizi almak için uzun sırıklar yardımıyla ağacın dalını kırmadan cevizleri aşağı döküyoruz. Daha sonra ağacına çıkarak iç dalları silkeleme yoluyla topluyoruz. Toplanan cevizleri kısa süre içerisinde yeşil kabuğundan ayırarak normal kabuklu haline getiriyor ve birkaç gün kuruması için yere seriyoruz. Ceviz ilk ağaçtan toplandığı andan itibaren tüketilebilir şekildedir. Ancak 

SON 2 YILDIR CEVİZ HASADI İYİ GEÇİYOR 
“Çok uzun yıllardır ceviz olmuyordu. Ağaçlarında ceviz oluşuyordu sonra birkaç gece hava olayından sonra kararıyordu ve kimse toplayamıyordu. Bu yıl ve geçen sene ancak ceviz toplayabildik. Şükürler olsun hasadımız iyi. Ailemize ve yakınlarımıza yetecek kadar cevizimiz çıktı. Ceviz bizim ekmeğimizde, tatlımızda ya da günlük sade tüketimimizle hayatımızda geniş bir yer kaplıyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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