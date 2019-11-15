Sonbahar ve kış aylarının tatlı lezzeti: Bal kabağı

Sonbahar ve kış aylarında genelde çorba ile tatlı olarak bolca tüketilen bal kabağı adeta şifa dağıtıyor. Sağlığa çokça faydası olduğu bilinen hafif ve besleyici bal kabağının pek çok vitaminden daha zengin olduğu belirtiliyor.

Sonbahar ve kış aylarında sofralarımızda genelde çorba ve tatlı olarak yer bulan bal kabağı, şifa deposu olarak biliniyor. Bu mevsimlerde pazar veya marketlerde bütün ya da dilimlenmiş halde karşınıza çıkan oldukça faydalı bal kabağı bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsakları hareketlendiriyor, alerjiye karşı savunma kalkanı oluyor, antioksidan özelliği bulunuyor, tok tutuyor bunun yanı sıra cilde de iyi geliyor. Hafif ve besleyici olan bal kabağının A, B, E vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko sodyum, potasyum ve fosfordan oldukça zengin olduğu belirtiliyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yüzde 90’ı su olan bal kabağının faydasını sağmakla bitmiyor. Bu günlerde tüketmeye başladığımız bal kabağının sağlığa faydaları şöyle:

Bal kabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Bal kabağının içeriğinde bulunan ‘ksantin’ adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku bozulmalarının ve katarakt probleminin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırıyor. 100 gramında sadece 26 kalori bulunan bal kabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlarken gereksiz enerji alımının önüne geçiyor ve kilo verme sürecine destek oluyor.

FİYATI 2 TL’DEN BAŞLIYOR

İçinde bulunduğumuz bu günlerde mutlaka tüketilmesi tavsiye edilen bal kabağı farklı şekillerde soframızı süslüyor. Bal kabağı çorba, tatlı, krep olmak üzere pek çok şekilde değerlendirilebiliyor. Bal kabağının tüketilmeden önce de çok fazla ve uzun süreli ısıya maruz bırakılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü fazla ısı vitamin ve mineral kayıplarına sebep olabiliyor. Kilogram fiyatı 2 ila 6 TL arasında satılan bal kabağından yapılan yiyecek ve içecek türlerini sizler için derledik.

BAL KABAĞI ÇORBASI

Bal kabağı çorbasının hazırlanışı: Küp küp kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz bal kabağına, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaşça ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz. Az yağ ile ocakta ısıtarak içine tatlı kırmızı toz biberi atarak kavurun. Çorbanın sosu böylelikle hazır.

BAL KABAĞI TATLISI

Bal kabağı tatlısının hazırlanışı: Bal kabağının kabuklarını soyun. İri küpler halinde doğrayın. Derin bir tencereye koyun. Üzerine toz şeker serpin. (Onun yerine pekmez veya bal kullanarak da tatlandırabilirsiniz. Bal ve pekmezi, bal kabağını pişirdikten sonra üzerine ilave etmeniz daha sağlıklı olacaktır) Mümkünse bir gece önceden bu işlemi yapıp bekletin. Ancak aceleniz varsa üzerine biraz su ekleyerek hemen pişirebilirsiniz. Servisi ister tahin ve ceviz veya Hindistan cevizi serperek güzel bir sunum elde edebilirsiniz.

BAL KABAĞI KREBİ

Bal kabağı krebi hazırlanışı: Yumurta, un, süt, kabartma tozunun püre haline getirdiğiniz bal kabağının içine atatarak karıştırın. Bu karışımı üç parçaya bölün. Yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin. Pişmiş kreplerden birini tabağa yerleştirin ve ılındıktan sonra üzerine dilimlenmiş muzları ve yaban mersinlerini koyun. Üzerine biraz bal gezdirin. Üstünü pişmiş kreple kapatın ve bu krepe de aynı işlemi uygulayın.

BAL KABAĞINDAN İÇEÇEK

Bal kabağından içecek hazırlanışı: Sütü kaynatıp içerisine karanfil ve kakuleyi ekleyerek 5 dakika demlemeye bırakın ve demlendikten sonra süzün. Bal kabağı püresi ve balı süte ilave ederek karıştırın ve en son filtre kahveyi ilave edin. Tarçınla süsleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

BAL KABAĞI YULAF EZMESİ

Bal kabağı yulaf ezmesi hazırlanışı: Badem sütü, bal kabağı ve yulaf ezmesini pişirin. Üzerini bal ve bademle süsleyin.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-