  • BIST 1.084
  • Altın 460,651
  • Dolar 7,3668
  • Euro 8,7165
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
»

Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı tespit edildi.
Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına  3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. 

Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da borç kavgası: 1 ölü14 Ağustos 2020 Cuma 17:47
  • İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge14 Ağustos 2020 Cuma 16:56
  • ŞEhit polis için evinin önünde helallik alındı14 Ağustos 2020 Cuma 16:52
  • TIR'da yangın çıktı, içindeki mobilyalar yandı14 Ağustos 2020 Cuma 16:52
  • Kurtbey Göleti kuraklık nedeniyle kurudu, çiftçi tedirgin14 Ağustos 2020 Cuma 16:50
  • Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı14 Ağustos 2020 Cuma 16:49
  • Oğlu öldürülen anne Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı14 Ağustos 2020 Cuma 16:48
  • "PKK'yı büyük şehirlerden, doğudan, dağlardan temizledik"14 Ağustos 2020 Cuma 16:47
  • Gebze’de pazarda koronavirüs denetimi14 Ağustos 2020 Cuma 16:47
  • "Eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesi için yol haritası oluşturuldu"14 Ağustos 2020 Cuma 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti