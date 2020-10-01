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Sonnur'un vasiyeti üzerine bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu

TRABZON’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sonnur Çalışkan’ın (52) organları, vasiyeti üzerine çocukları tarafından bağışlandı.
Sonnur'un vasiyeti üzerine bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu

Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan Sonnur Çalışkan, 11 Eylül günü rahatsızlandı. Ambulansla Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan'ın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat edilen Çalışkan’ın, 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Sonnur Çalışkan'ın "Öldüğümde organlarımı bağışlayın" vasiyetini yerine getirmek için 3 çocuğu organ nakli koordinatörüyle irtibata geçti. Hemen harekete geçildi ve organların nakil yapılacağı hastalar belirlendi. Çalışkan'ın ameliyatla alınan karaciğeri ambulans uçakla Antalya'ya, 2 böbreği Erzurum'a gönderildi. Korneaları ise Samsun'da 2 hastaya nakledildi.

YENİ HAYATLARA UMUT OLSUN DİYE VASİYET ETMİŞ

İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Annemiz çok güçlü bir kadın, çok iyi bir insan ve çok iyi bir anne. Oganlarını bağışlayarak da yeni hayatlara umut olacak harika bir insandı” mesajı yayınlayarak, annelerinin organlarını bağışlayan kardeşlere teşekkür etti.

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