  • BIST 118.786
  • Altın 399,292
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Sonuçlar Açıklandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı.
Sonuçlar Açıklandı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuru sonuçları Büyükşehir Belediyesi internet sitesi “www.ankara.bel.tr/duyurular/tfaiye-eri-alimi-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar” üzerinden açıklandı. 
    İkinci aşamada mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda ter dökecek.

ihs_0298.jpg

İLK KEZ LİYAKATA GÖRE ATAMA
   Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrasında alınacak itfaiye erlerinin tamamı itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçildi.
   ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olma şartının arandığı itfaiye memuru alımında; meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek.
    
HER GÜN 130 ADAY MÜLAKATA VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK
   Alınacak itfaiye erlerinin 100'ü lise, 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Başvuru sonuçlarına göre toplam 1310 adayın yarışacağı uygulamalı sınava; itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü lise mezunu 310, ön lisans mezunu da 1000 aday katılacak. 

  Başvurusu sonuçlanan 82 kadın aday ile 1230 erkek aday, hazırlanan parkurda 10 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla her gün 130 aday sınava alınacak. Adaylar sınav giriş kartlarını www.ankara.bel.tr adresi üzerinden TC kimlik numaralarını girerek temin edebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam şehitleri anıldı17 Temmuz 2020 Cuma 04:03
  • Havuzlar pırıl pırıl oldu17 Temmuz 2020 Cuma 03:55
  • Halk Ekmek Büfe sayıları artıyor17 Temmuz 2020 Cuma 03:33
  • Mezarlıklara bayram temizliği17 Temmuz 2020 Cuma 03:02
  • Yol yapım ve asfalt çalışmalarına 7/24 devam17 Temmuz 2020 Cuma 02:36
  • Su Faturalarına Taksit İmkanı17 Temmuz 2020 Cuma 02:33
  • 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı17 Temmuz 2020 Cuma 01:39
  • Altınova Hanımevi ilk mezunlarını verdi17 Temmuz 2020 Cuma 01:33
  • Endoskopik Sinüs ve Kafa Tabanı Cerrahi Atlası Piyasaya Çıktı17 Temmuz 2020 Cuma 00:47
  • 15 Temmuz Şehit Ailelerine Ziyaret16 Temmuz 2020 Perşembe 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti