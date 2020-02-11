"Sonuçları negatif çıktı"

Mersin Üniversitesi, bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır.