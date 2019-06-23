Sonuçları o araştırma şirketi bildi

Konda araştırma şirketi, sonuca en yakın tahmini tutturdu. Konda'nın son anketine göre, İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım ise yüzde 45 ile seçimi bitirecekti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'a fark attı. İmamoğlu 18 gün yaptığı belediye başkanlığı görevine yüzde 50'nin üzerinde oyla yeniden seçildi.

ANKA VERİLERİ

İstanbul seçimlerinde ANKA ajansından gelen sonuçlar şöyle;

Açılan sandık sayısı: 29.839 - Sandık oranı: Yüzde 95.68



Kalan sandık sayısı: 1.347

Oy farkı: 799.160

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54.86

Binali Yıldırım: Yüzde 45.23



ANADOLU AJANSI VERİLERİ

Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre ise son durum şöyle:

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,19

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54.01

Binali Yıldırım: Yüzde 45,10

Konda araştırma şirketi, sonuca en yakın tahmini tutturdu. Konda'nın son anketine göre, İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım ise yüzde 45 ile seçimi bitirecekti.

Diğer araştırma şirketleri ise şu tahminlerde bulunmuştu:

KONSENSUS: İMAMOĞLU: YÜZDE 50/YILDIRIM: YÜZDE 48

Konsensüs araştırma şirketinin yaptığı ilk ankete göre, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi.



Bu sonuçlara göre yeniden sayım sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım arasında açıklanan 13 bin 700 oy farkının, 23 Haziran'da seçimler yenilendiğinde yaklaşık 180 binin üzerine çıktığı görülüyor.

Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek "DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7'lik kesimin yüzde 1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor" diye konuştu.

MAK DANIŞMANLIK: İMAMOĞLU: YÜZDE 50/YILDIRIM: YÜZDE 48

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.



OPTİMAR ARAŞTIRMA: İMAMOĞLU: YÜZDE 52

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım'ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

PİAR ARAŞTIRMA: İMAMOĞLU LEHİNE

İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, "Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz" denildi.