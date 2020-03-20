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Sonunda AVM'ler de kapandı

Sayıları 15’i geçen Başkent’teki AVM’ler mağaza zincirlerinin birbiri ardına kapanması kararı almasıyla kepenk indirdi. AVM’ler yalnızca eczane ve marketlerin hizmet vereceğini açıkladı. 
Sonunda AVM'ler de kapandı

Korona virüsle mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle vatandaşların sosyalleştiği ve birlikte vakit geçirdiği pek çok mekanın kapanmasına karar verilmişti. Ancak alışveriş merkezleri AVM’lerin kapatılacağı yönünde bir karar alınmaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş pek çok AVM çalışanı, ‘kapatılmasını istiyoruz’ diyerek sesini duyurmuştu. Ankaralıların ‘EVİNDE KAL’ çağrısına ciddi şekilde katılım sağlaması ve dışarı çıkmaması AVM’lerin tamamen boş kalmasına neden oldu. Dün ise zincir tekstil, spor, kozmetik mağazaların Türkiye genelinde mağazalarının kapatacağını açıklamasının ardından AVM’ler iyice boşaldı. Bunun ardından Başkent’te bulunan AVM’ler, market ve eczane dışındaki tüm mağazalarını kapattı. 

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ZİNCİR MAĞAZALAR KAPANMA KARARI ALDI
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı” uyarısından sonra Türkiye’de zincir mağazalar bir sonraki gün karar alarak mağazalarını geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Tekstil, spor, kozmetik gibi alanlarda hizmet veren mağazalar müşterilerine “Koronavirüs mücadelesi kapsamında tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için mağazalarımızı geçici süre kapatıyoruz” mesajını gönderdi. Ayrıca markalar online alışverişlerde vatandaşlara indirim uygulayacaklarını söyledi. 

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YALNIZCA ECZANE VE MARKET 
Markaların bir bir mağazalarını kapatmasının ardından bugünlerde boş olan AVM’ler iyiden iyiye boşalırken tek tük mağaza açık kaldı. Bunun ardından Başkent’te bulunan belli başlı büyük AVM’lerin neredeyse tamamı kapanma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından müşterilerine açıklama yapan AVM yönetimleri 12.00-20.00 arası vatandaşların zorunlu gıda alışverişlerini yapabilmeleri için marketlerin açık olacağını yine ilaç ihtiyaçları içinse 08.30-19.00 arası eczanelerin açık olacağını duyurdu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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