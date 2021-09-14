  • BIST 1.434,430
  • Altın 489,16
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sopalı 'gürültü' kavgasında 1 ağır yaralı, 1 tutuklama

Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. V.G.’nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale açıklarında gemide 35 kaçak göçmen yakalandı14 Eylül 2021 Salı 18:13
  • Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp, gömmüş14 Eylül 2021 Salı 17:16
  • Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı14 Eylül 2021 Salı 17:15
  • Alışveriş poşetinde tabancalarla yakalanan 2 şüpheli adliyede14 Eylül 2021 Salı 16:29
  • Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor 14 Eylül 2021 Salı 14:00
  • İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı14 Eylül 2021 Salı 12:25
  • Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi14 Eylül 2021 Salı 10:07
  • 11 kilogram kokaini hava kompresörünün içine saklamışlar14 Eylül 2021 Salı 09:49
  • FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı14 Eylül 2021 Salı 09:43
  • Ankara'da FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı14 Eylül 2021 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti