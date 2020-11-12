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Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sokak köpeğini sopayla döven S.P.'ye hayvana işkence suçundan 947, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle ise 900 lira para cezası kesildi.
Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi

Saimbeyli ilçesinde S.P., evine girmeye çalıştığını öne sürdüğü sokak köpeğini sopayla feci şekilde dövdü. Bir kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken görüntü üzerine harekete geçen polis, S.P.'yi gözaltına aldı. Köpek ise tedavisi için veterinere götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.P.'ye hayvana işkence suçundan 947, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle ise 900 lira para cezası kesildi. S.P., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ZABITA GÖREVLİSİ SAHİPLENDİ

Olayı, bir hayvanseverin arayıp ihbar etmesinden sonra öğrenen zabıta memuru Murat Koştur, sopalı işkenceye uğrayan köpeği tedavisinin ardından sahiplendi. Koştur, "Bir hayvansever köpeğin videolarını atıp bulamamızı istedi. Videoyu gördüğümüzde şoke olduk. Tüylerimiz diken diken oldu. Videoyu izledikten sonra hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Gittiğimizde şüpheli gözaltına alınmıştı" dedi.

'VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA ÇOK DUYGULANMIŞTIM'

Olayın yaşandığı mahalleye giderek vatandaşlara köpeğin nerde olduğunu sorduğunu anlatan Koştur, "Arkadaşımla beraber köpeği aramaya başladık. Olay yerine 7 kilometre uzaklıktaki bir mezarlıkta köpeği gördük. Mezarlığa vardığımızda oradaki arkadaşların yanındaydı. Çok akıllı bir köpek. Köpeği çağırdığımda hemen yanıma geldi. Videoyu izledikten sonra çok duygulanmıştım. Köpeği sahiplenmek isteyip, aracımıza aldık. Veteriner hekime götürüp bir sağlık probleminin olup olmadığını gösterdik. Korkudan titriyordu. Evime getirip banyosunu yaptırıp yemeğini yedirdim. Tüm gece sabaha kadar kesintisiz uyudu. İsmini 'Zeyna' koydum. Videoyu izlediğimde 'Bu kadar uysal ve akıllı bir köpeğe şiddet göstermenin sebebi ne olabilir?' diye düşündüm. Bir sebep bulamadım'' diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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