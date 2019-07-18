Şoray Uzun'dan sert tepki: Örgüt ismi vermeyen haindir

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın döşediği mayınlara basarak şehit olan iki kardeşin acısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun da, teröristlere dil uzatmayanlara sert tepki gösterdi.

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayınlara basarak hayatını kaybeden çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'ya tepki göstermeyenleri sert bir dille eleştiren Uzun, "Terör saldırısına tepki göstermeyenleri eleştiren Uzun, "Bu iki evladımız; bakmaya kıyamadığımız bu evladımız Tunceli’de, PKK’nın döşediği mayına basarak öldüler... Kim ki teröre destek verir, kim ki bu iki yavrunun üzüntüsünde bile örgüt ismini vermeyi ‘uygun görmez.’ O mayını döşeyenler ile aynıdır. Katildir! Haindir! Düşmandır!" dedi.