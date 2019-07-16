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Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada

Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında duyuran Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, yaz aylarında yerli ve yabancı sörf tutkunlarından ilgi görüyor.
Sörf tutkunlarının yeni adresi Gökçeada

Türkiye'nin 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük adası konumundaki "sakin şehir (cittaslow)" unvanına sahip Gökçeada, sörf tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turistten ilgi görüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra son yıllarda adını "windsurf" ve "kiteboard" gibi rüzgar sporlarında duyuruyor.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten yerli turistin ziyaret ettiği Gökçeada'yı, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ve Avrupa'dan sörf tutkunu yabancılar da tercih ediyor.

Aydıncık bölgesine kamp kuran sörfçüler, erken saatlerden itibaren rüzgarın da etkisiyle sahil bölgesinde adeta yer çekimine meydan okuyor.

Aydıncık'ta sörf okulu bulunan eğitmen Volkan Günel, Gökçeada'ya 30 yaşında geldiğini anlattı.

Günel, "İstanbul'da Kilyos sahilinde sörf okulum vardı. Burayı, rüzgarını, arazi şartlarını merak ediyordum. Görünce aşık oldum. Gökçeada'nın rüzgarı ve doğası çok iyi. İstanbul'dan buraya gelince sörf okulu açmaya karar verdim." dedi.

Okulu açtıktan sonra sörfe her geçen yıl artan ilgiyi gördüklerini dile getiren Günel, "Kiteboard çok güzel bir spor. Havada bir uçurtma var, siz denizin üstünde onu kontrol ederek, zıplayıp uçuyorsunuz. Dalga sörfü, bungee jumping, snowboard gibi birçok sporu barındıran bir spor olduğu için bunlarla beraber kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Aynı zamanda çok renkli, görür görmez istediğiniz bir spor." diye konuştu. 

"Cennet gibi"

İstanbul'dan Gökçeada'ya gelen 13 yaşındaki Ozan Timur da yeni başladığı sörfün çok eğlenceli ve aksiyonu bol bir spor olduğunu dile getirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Cengiz Akaçık ise Gökçeada'yı 2011'de keşfettiklerini anlatarak, "O günden beri bütün tatillerimizi buraya göre organize ediyoruz. Bütün bir yıl, buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kitesurf için buradayız. Çok güzel bir ada. İnanılmaz, cennet gibi bir mekan. Burada daha çok yabancı turist görüyoruz." dedi.

İngilizce öğretmeni Tuğba Armağan, 3 yıldır kitesurf yaptığını ve bu spora kolay alıştığını söyledi. 

"Gökçeada bizim için önemli"

Bulgaristan'dan gelen Zlatina Goranova, "Kiteboard yapmayı bana eşim öğretti ve çok seviyorum. Gökçeada bizim için önemli bir alan. Adayı ve Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgar sörfçü Vladimir Goranov ise Gökçeada'nın denizinin sıcak ve güzel olduğuna işaret ederek, "Her yıl buraya gelerek iki ay kalıyoruz. Gökçeada çok güzel. Sörf için aradığımız bir adres. Dünyanın en güzel rüzgarı burada." diye konuştu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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