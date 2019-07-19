Sorgu tatbikatı: Olası operasyona böyle hazırlanmışlar

Adnan Oktar Suç Örgütü’nde yer alan ‘Hukuk Grubu’nun örgüt üyelerine olası operasyonlarda nasıl ifade vereceklerine ilişkin örnek sorgu zabıtları ele geçirildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında hazırlanan iddianameye göre, Hukuk Grubu'nun örgütleri hakkında soruşturma ve dava yürütülmesine karşı koruma sağlayarak müdahaleyi olabildiğince engellemekle görevli oldukları belirlendi. Adliyelerde etkin olarak çalışmalar yapan Hukuk Grubu, avukat mensupları aracılığıyla çok sayıda hakim ve savcıyla ikili temaslarında elde ettikleri izlenimleri notlar haline getirerek 'fişleme' faaliyeti gerçekleştirdi. Hukuk Grubu'na Oktar'ın yaşadığı malikanede kendilerine ait özel bir oda tahsis edilirken bu oda örgüt içerisinde '132' no'lu oda olarak adlandırıldı. 8 kişilik Hukuk Grubu yöneticilerinin altında örgüt imkanlarıyla eğitimleri tamamlanan örgüt üyesi avukatlar yer alıyor. Örgüte kazandırılması muhtemel avukatlar da hukuk grubu tarafından istişare ediliyor.

SORGU TEKNİKLERİ

Hukuk grubunun en önemli uygulamalarından bir tanesi de olası operasyonlar sonucunda örgüt üyelerinin sorgulara hazır olabilmesi için örnek sorgu listeleri hazırlamaları oldu. Hukuk Grubu'nun lider yöneticisi Mehmet Noyan Orcan'ın bilgisayarından ele geçirilen belgelerde sorgularda çıkabilecek sorular ve verilmesi gereken cevaplar tek tek sıralanıyor.

CEVAPLAR AYNI

Örnek soru olarak, ' Adnan Oktar ve beraberindekiler size baskı, şantaj uyguladı mı?' sorusuna cevap olarak 'Hayır' cevabı verilmesi gerektiği, 'Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz' sorusuna ise 'Annem para veriyor' şeklinde cevap verilmesi gerektiği isteniyor. Bu tip çok sayıda soru tipi Orcan'ın bilgisayarında ele geçirildi. Savcılık yaptığı incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin benzer sorulara benzer cevaplar vererek örgütsel bir tavır ortaya koyduklarını tespit etti. Orcan'ın sorgularda sorulacak soruları tahmin ederek önceden cevapları hazırladığı ifade edildi.

HAKİM VE SAVCILAR FİŞLENDİ

Hukuk grubuna mensup şüphelilerden itirafçı Gülcan K. kendisinin davalarla ilgili toplantı yapan kişiler arasında olduğunu söyledi. Örgüt üyesi Avukat Ayfer Bayer'in hakim ve savcıları fişlediğini ifade eden Gülcan K. fişlemenin nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı: "Ayfer, savcı ve hakimlerle ilgili rapor hazırlardı. Raporda, 'Mahkeme başkanı bütün dosyaları tek tek okuyarak duruşmaya çıkıyor. Başkan genel olarak dosyalara hakim değil. Avukatlara söz hakkı veriyor ya da vermiyor. Çok çabuk karar veriyor. Duruşmayı uzatıyor' ifadeleri bulunuyordu.

SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Bu bilgilerin 'Hakim sağcı ya da solcu mu? Siyasi düşüncesi ne. Nerden ve neden tayin oldu. Baktığı medyatik veya önemli dava var mı? Geldiği yerde nasıl bir izlenim edindi. Hakim ve savcıyla irtibat kurabilecek ortak tanıdık var mı? Sosyal medya hesabı var mı? Varsa özellikle Ayfer devreye girerek arkadaşlık isteği gönderirdi. Kabul edilirse dışarıya kapalı olan paylaşımlar görülüp, kişiliği ve çevresi hakkında bilgi edinilirdi."