  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS ve MSÜ sınavına bir günlük ek başvuru hakkı03 Haziran 2020 Çarşamba 16:25
  • MEB'den, LGS öncesinde 1280 soruluk son paket03 Haziran 2020 Çarşamba 13:21
  • Bakan Selçuk'tan, 'telafi eğitimi' açıklaması02 Haziran 2020 Salı 16:07
  • Resmi okul öncesi kurumları 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecek02 Haziran 2020 Salı 09:38
  • MEB: Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak01 Haziran 2020 Pazartesi 15:30
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav yapılacak okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz01 Haziran 2020 Pazartesi 15:17
  • MEB'den iki yeni önlem daha01 Haziran 2020 Pazartesi 12:48
  • Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu01 Haziran 2020 Pazartesi 09:12
  • MEB: 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak31 Mayıs 2020 Pazar 11:16
  • Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti