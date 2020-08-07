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Sorumluluk uyarısı yaptı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri tarafından, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyarı ziyaretinde bulundu.
Sorumluluk uyarısı yaptı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri tarafından, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında; maske zorunluluğu ile sosyal mesafe uygulaması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin farkındalığı artırmak için esnaf ve sanatkar işletmelerine denetim ve uyarı ziyaretlerinde bulunuldu. 

ANKESOB Başkanı ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarlara Koronavirüsle mücadelede 'bireysel sorumluluk'  uyarısı yaparak, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

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Taksi duraklarını ziyaret ederek şoför esnafına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan ve maske ile el dezenfektanı dağıtan Başkan Yiğiner, "Kovid-19’la mücadele kapsamında hem farkındalığı arttırmak hem de alınan tedbirlerin uygulanması noktasında denetimlerimizi yapmak üzere ANKESOB'a bağlı tüm oda başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte esnaf ve sanatkar işyerlerini ziyaret ederek; iş ve sosyal yaşam alanlarında salgınla mücadelede başarı için tedbirlere uyulmasının önemini aktardık, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusundaki uyarılarımızı tekrarladık. Koronavirüs salgınıyla mücadelede herkesin sorumluluğu var. Hepimiz sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmeliyiz. Virüsün ekonomik olarak en fazla zarar verdiği kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. Ankara esnaf teşkilatı olarak hepimiz esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada olacağız ve bu pandemi sürecini birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarak atlatacağız. İnşallah tedbirlerimizin karşılığını göreceğiz ve daha fazla can ve  maddi manevi ekonomik kayıplara uğramadan en kısa sürede normal hayata döneceğiz.” ifadelerini kullandı.  

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