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Sosa ve Arda kahvaltıda bir araya geldi

Kahvaltı sırasında Arda Güler'e tecrübelerini aktaran Jose Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece ağabeylerini olarak biz çok mutlu oluyoruz.
Sosa ve Arda kahvaltıda bir araya geldi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında takımın genç oyuncusu  Arda Güler ve Jose Sosa arasında frikik sırasında yaşanan diyalog sonrasında ikili sabah kahvaltısında bir araya geldi. 

Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var. O frikiği atacak çok maçların olacak. Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, birgün bu takımın yıldızı olacaksın

Genç futbolcu Arda Güler ise Arjantili yıldıza saygısızlık yapmak istemediğini ifade etti. Arda Güler, karşılaşmanın öneminin farkında olduğunu hayallerinden dolayı frikiği kullanmak istediğini söyledi.

VALENCİA TAKIMLA ÇALIŞTI

Süper Lig’in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun’un tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler, pazar akşamı evinde ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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