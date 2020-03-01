Sosyal Bilimlere Arıcan atandı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan atandı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Resmi Gazete’nin 29 Şubat 2020 tarihli sayısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla rektör atamaları yapıldı.

Daha önce Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdüren ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı olan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Kimdir?

1 Ağustos 1970’te Hatay Dörtyol 'da dünyaya gelen Arıcan, 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni başarı ile tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisansını 1996’da ve doktorasını 2003’te tamamlayan Arıcan, 1994-95 yıllarında Ergani İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1995 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda, 2003-2010 yılları arasında da yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürdü.

2010 Nisan ayında doçent unvanı alan Arıcan, Mayıs 2015’te de profesörlüğe yükseldi. 2012 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Arıcan, 2016 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) genel başkanı oldu. TYB’deki görevini sürdüren Arıcan evli ve üç çocuk babasıdır.



YUSUF SAĞLAM –İLKSAYFA-